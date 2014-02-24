Fenerbahçe Elazığ'dan 1 puanla ayrıldı; Elazığspor 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Elazığsporla karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı: 1-1

Fenerbahçe, 46. dakikada Elazığsporlu Onur Ayık'ın golüyle yıkıldı: 1-0



İlk yarı Elazığspor'un üstünlüğüyle tamamlanırken 2. yarının 58. dakikasında Christian Baroni rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Fenerbahçe rakibi karşısında yine etkisini gösterdi. 83. dakikada Mehmet Topal'ın attığı gol Fenerbahçe'ye beraberliği getirirken karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 48'e yükselttirken Galatasaray'la olan puan farkı da 4 oldu. 15. sıradaki Elazığspor ise 23 puana yükseldi.

Maçın ilk 11’leri

Fenerbahçe sahaya Volkan, Gökhan, Kadlec, Bekir, Caner, Mehmet Topal, Alper, Cristian, Kuyt, Mehmet Topuz, Emenike ilk 11'i ile çıktı.

Elazığspor'un ilk 11'i ise şöyle: Ivesa, Tanju, Bilica, Sow, Vranjes, Marvin, Onur Ayık, Serdar Gürler, Mehmet Nas, Tello, Deniz Yılmaz.