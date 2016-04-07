PFDK'dan 39 takıma ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) Nisan ilk haftasında oynanan maçlarla ilgili 39 takıma ceza yağdı. 5 Süper Lig takımının ceza olarak toplam 89 bin lira ödemesine karar verildi.

PFDK’dan yayımlanan kararlar şöyle:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 04.04.2016 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. – KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİCANA SİVASSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan MEDİCANA SİVASSPOR – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – MERSİN İDMANYURDU Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ’nün, 03.04.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine,

5- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan

MARATON ve GÜNEY KALE ARKASI tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

6- BOLUSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR – KARDEMİR KARABÜKSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, , FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

7- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR – KARDEMİR KARABÜKSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine,

8- MULTIGROUP ALANYASPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan 1461 TRABZON – MULTIGROUP ALANYASPOR PTT 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTINORDU A.Ş.’nin, 04.04.2016 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. – GİRESUNSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, izinsiz olarak eğitim amaçlı görüntü alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KARŞIYAKA Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan KARŞIYAKA – ADANASPOR A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü sporcusu YOUSSEF YEŞİLMEN’in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ADANASPOR A.Ş. kaleci antrenörü MUSTAFA ŞENTABAKLAR’ın, 02.04.2016 tarihinde oynanan KARŞIYAKA – ADANASPOR A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- İSTANBULSPOR A.Ş. kaleci antrenörü YASİN ÇALIŞKAN’ın, 03.04.2016 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. – BUGSAŞ SPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BUGSAŞ SPOR A.Ş. teknik sorumlusu NİHAT BALAN’ın, 03.04.2016 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. – BUGSAŞ SPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUGSAŞ SPOR A.Ş. görevlisi HALUK TANRISEVEN’in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

14- ALPEDO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan ALPEDO KAHRAMANMARAŞSPOR – PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BANDIRMASPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR – MENEMEN BLD.SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR – ÜMRANİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR – ÜMRANİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü yöneticisi HAKAN ALICIK’ın, 03.04.2016 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR – PAZARSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KARTALSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan KARTALSPOR – SİVAS BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KOCAELİ BİRLİK SPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİK SPOR – FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ambulans araç ve görevlilerinin bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER – TOKATSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- EYÜPSPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan EYÜPSPOR – BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BUCASPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan EYÜPSPOR – BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MANİSASPOR Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan MANİSASPOR – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübü sporcusu NURİ TERLİKSİZ’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ile cezalandırılmasına,

25- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.04.2016 tarihinde oynanan MANİSASPOR – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında, teknik sorumlusunun flaş röportaja katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu HAYATİ SOYDAŞ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KOZAN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan KOZAN BELEDİYE SPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ALTAY SPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan ALTAY – KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR – BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- GAZİOSMANPAŞA SPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan GAZİOSMANPAŞA – OFSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİOSMANPAŞASPOR Kulübünün, ambulans araç ve görevlilerinin bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİOSMANPAŞASPOR Kulübünün, itfaiye araç ve görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ETİMESGUT BLD. SPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan ETİMESGUT BLD. SPOR – KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan ETİMESGUT BLD. SPOR – KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT DEMİRKANLI’nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- DERSİMSPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan DERSİMSPOR – ÇATALCASPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle takdiren 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR – KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR – ÇİNE MADRANSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 02.04.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR – TRABZONSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN ÇAMUR’un, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü teknik sorumlusu NOMAN SERHAT KANDEMİRLİ’nin, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- TRABZONSPOR A.Ş. kaleci antrenörü MURAT ASLAN’ın, 02.04.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR – TRABZONSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına,

37- BALIKESİRSPOR Kulübü yöneticisi SEDAT SARIKAYA’nın, 03.04.2016 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR – ALİMA YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu BATUHAN ALTAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ile cezalandırılmasına,

38- MULTİGROUP ALANYASPOR Kulübü sporcusu AHMET ALİ DEMİR’in, 04.04.2016 tarihinde oynanan MULTİGROUP ALANYASPOR – 1461 TRABZON U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu BERKAY POLAT’ın, 03.04.2016 tarihinde oynanan VARTAŞ ELAZIĞSPOR – SAMSUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir.