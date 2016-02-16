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Spor

PFDK'dan Amedspor'a pankart cezası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Amedspor, Fenerbahçe maçına 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartıyla çıkmıştı

16 Şubat 2016 18:51

Spor Toto 2. lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-3 sonuçlanan Fenerbahçe maçına 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartıyla çıktığı için 5 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Amedspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin oyuncuları tarafından açılan 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartı için, Amedspor'a 5 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), bugün ( 16 Şubat 2016) gerçekleştirdiği toplantıda aldığı karar şöyle:


"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 09.02.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, seremoniye izinsiz pankart ile çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

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