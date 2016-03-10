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Spor

PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Batı tribününde bulunan Beşiktaşlı seyircilerin kartları bir maçlığına bloke edilmesine karar verildi

10 Mart 2016 19:42

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu çok sayıda kulübe ceza verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; PFDK, Eskişehirspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu bir müsabakada 4. kez gerçekleşmesinden dolayı Beşiktaş'a 150 bin TL para cezası ve Batı Maraton tribününde bulunan seyircilerin kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine karar verdi.

Ceza alan taraftarlar Beşiktaş'ın 26. haftada Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya giremeyecek. PFDK Galatasaray'ı da, Medipol Başakşehir maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezasına çarptırdı.

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