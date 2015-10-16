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Pew'in anketine göre, Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı yüzde 51'den 39'a düştü

Araştırma şirket Pew, 947 kişi ile yaptığı anket sonuçlarını açıkladı

16 Ekim 2015 13:37

Anket şirketi Pew’in 5 Nisan ile 15 Mayıs arasında 947 kişiyle yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek verenlerin oranı ilk defa karşı olanların sayısının altında kaldı. Erdoğan’ı destekleyenlerin oranı yüzde 51’den 39’a; desteklemeyenler de yüzde 39’dan 51’e çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, araştırmada Türkiye’nin  gidişatını beğenmeyenlerin oranı da giderek artıyor.

Türkiye’nin yüzde 54’ü bugünkü şartlardan memnun olmadığını dile getirirken, yüzde 44’ü gidişattan   mutlu. “Demokratik hükümet mi istiyorsunuz, güçlü bir lider mi?” sorusuna yüzde 56’yla‘demokratik  hükümet’ yanıtını verdi.

‘Güçlü bir lider’ isteyenlerin sayısı ise yüzde 36’da kaldı.

Ankete göre AKP’lilerin yüzde 61’i demokratik bir hükümet yerine güçlü bir lider istiyor. CHP’lilerin ise yüzde 68’i  ise demokrasiyi tercih ediyor.

 

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