ANDY-AR'ın anketine göre, seçmen koalisyonu mu yoksa tek başına iktidarı mı yakın görüyor?

1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi öncesi ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi ile seçmenin nabzını tuttu. Oy verecek seçmenin yüzde 50.1’i seçimler sonrası isteğinin tek partili bir iktidar olduğunu söyledi. Yüzde 49.6’sı ise 1 Kasım sonrası için koalisyon çıkacağı aktardı. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, koalisyonun AKP-CHP arasında yapılması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirtildi.

Eylem Düzyol'un HaberTürk'te yer alan haberine göre, ANDY-AR'ın Habertürk için hazırladığı anket, 3 ile 6 Ekim tarihleri arasında 1764 denekle tek tek görüşerek bu anketi gerçekleştirdi.

İstenilen AKP ve CHP koalisyonu

ANDY-AR katılımcılara “1 Kasım seçimlerinden sonra tek parti iktidarı mı olur yoksa koalisyon mu?” sorusu yöneltildi ve tahminleri soruldu. “Tek başına iktidar olur” diyenlerin oranı yüzde 43.6 olurken, bu oran “Koalisyon olur” diyenlerde yüzde 49.6’ya yükseldi. Bu kez katılımcılara 1 Kasım sonrası için iktidara dair istekleri soruldu. “Siz koalisyon mu istiyorsunuz, tek başına iktidar mı?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 50.1’i “Tek başına iktidar istiyorum” yanıtını verirken, yüzde 46.8’i “Koalisyon istiyorum” dedi. “Türkiye’nin koalisyonla iyi yönetilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 54.9’u “Evet” derken, yüzde 41.1’i “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 3.4’lük seçmen ise fikir yürütmedi. “Hangi partiler koalisyon kurmalı?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 26.1’i “AK Parti-CHP” derken, yüzde 24.6’sı “CHP MHP”, yüzde 13.4’ü “AK Parti-MHP” koalisyonundan yana olduğunu beyan etti. Katılımcıların yüzde 17.6’sı ise aynı soruya “Fikrim yok” yanıtını verdi. “Hangi parti tek başına iktidar olur?” sorusuna yanıt veren seçmenlerin yüzde 87.4’ü “AK Parti” dedi. Bu partiyi CHP yüzde 4.4’le takip etti. ANDY-AR, seçmenlere koalisyon hükümetiyle ilgili görüşlerini de sordu.

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