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Ekonomi

Petrol yılın en yüksek seviyesini gördü

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrolde üretimi sabit tutma kararı aldıkları iddiası sonrası petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü.

13 Nisan 2016 12:12

Düşük petrol fiyatları sonrası zora düşen iki ekonomi Rusya ve Suudi Arabistan’ın, dün petrol üretim seviyesini sabit tutma konusunda anlaştığı iddia edildi. Bu haberler üzerine petrol fiyatlarını bugün yüzde 6'ya yakın bir artışla yılın en yüksek seviyesi olan 44.78'e kadar çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah ilk işlemlerde 44 doların hemen üzerinde bulunuyor.

Dünya’nın haberine göre, 17 Nisan’da Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak petrol zirvesi öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol üretim seviyesinin sabit tutulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberde, İran’ın daha önce petrol üretim seviyesini günlük 4 milyon varile çıkartana kadar üretimi dondurma anlaşmasına katılmayacağını açıklamasına rağmen, Suudi Arabistan’ın Rus yetkililerle dün gerçekleştirdiği toplantı neticesinde bunun kabul edildiğine işaret edildi.

Suudi Arabistanlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, üretimi sabit tutma anlaşmasını, ancak başta İran dahil tüm OPEC ülkelerinin katılım sağlaması durumunda kabul edeceklerini belirtmişti.

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