Petrol zengini Suudi Arabistan yıllar sonra ilk defa dış borçlanmaya gidiyor

Dünyanın en önemli petrol üreticisi ülkeleri arasında yer alan Suudi Arabistan 10 yıl sonra ilk kez dış borçlanmaya gidiyor. Suudi Arabistan 6 ila 8 milyar dolar kaynak arayacak. Petrol fiyatları düşünce büyük gelir kaybına uğrayan ve 100 milyar dolar bütçe açığı veren Suudi Arabistan, akaryakıt, su, elektriğe zam yaptı. Şimdi de dış borç arıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş

CNN Türk’ün haberine göre, petrol fiyatları geçen yıl yüzde 35 düşerken 115 dolardan 30 doların altına kadar indi. Rusya, Suudi Arabistan ve Venezüella gibi ekonomisi petrole bağlı ülkeler petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendi.

Dünyanın en fazla petrol arz eden ülkelerinden olan Suudi Arabistan'ın ekonomisini ayakta tutan en önemli güç petrol ticareti. Petrol fiyatlarında düşüş ve gelir kaybı ile 2015 yılında Suudi Arabistan bütçesi 100 milyar dolar açık verdi. Ülke 2016 yılında da bütçede 87 milyar dolar açık tahmin ediyor.

"5 yıl içinde iflas edebilirsiniz"

Suudi Arabistan'a devasa bütçe açığı karşısında IMF'den de "5 yıl içinde iflas edebilirsiniz" uyarısı geldi. Suudi Arabistan gelirlerde ciddi düşüş ve devasa bütçe açıkları karşısında başta akaryakıt olmak üzere birçok tüketim kalemine zam kararı aldı.

Suudi Arabistan'da kurşunsuz benzin fiyatı 0,60 riyalden yüzde 50'lik zamla 0,90 riyale (yaklaşık 70 kuruşa) çıktı. Ve Suudi Arabistan'dan ikinci adım geldi. Suudi Arabistan 10 yıl sonra ilk ciddi dış borcunu almaya hazırlanıyor. Ülke 6-8 milyar dolar arasında kredi almak için araştırma yapıyor. Londra merkezli Verus Partners'ın Suudilerin kredi anlaşması için aracılık edeceği iddia ediliyor.