Suudi Arabistan: IŞİD’e karşı operasyona hazırız

Suudi Arabistan, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından iki hafta önce Brüksel'de siyasi düzeyde tartışılan Suriye'ye olası bir kara operasyonunun askeri detaylarının netleşmesi halinde böyle bir operasyona katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Hürriyet’in haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Danışmanı Tuğgeneral Ahmed Assari yaptığı açıklamada, "İki hafta önce Brüksel'de koalisyonun savunma bakanları tarafından tartışıldı. Siyasi düzeyde tartışıldı ancak askeri detayları ele alınmadı. Askeri plan netleştiğinde, kaç askerin gideceği, nereye intikal edecekleri,orada ne yapacakları gibi detaylara askeri anlamda karar verildiğinde Suudi Arabistan da operasyonda yer alacak" dedi.

Assari, İncirlik üssünde bulunan uçak sayısının önümüzdeki dönemde arttırılıp arttırılmayacağına ilişkin bir sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Burada esas konu sayısı değil katılım. IŞİD'e karşı koalisyonda 62 ülke yer alıyor. Komuta merkezi Amerikalıların kontrolünde ve katılımcılara görevleri onlar veriyor. Görev almamız halinde uygulamaya geçeriz. Az ya da çok sayıda uçak olması önemli değil. Biz katılım konusunda istekliyiz."