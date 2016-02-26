İsveç, 2030'a kadar fosil ve petrol yakıtlarına veda ediyor

İsveç Enerji Bakanı İbrahim Baylan, “İsveç 2030'a kadar, petrole ve fosil yakıtlara bağımlılığı tamamen sona erdirmek için büyük yol katetti” dedi.

Fosil yakıtlara bağımlılığını sonlandırma ve yenilenebilir enerji üretme konusunda değerlendirmelerde bulunan Baylan, 2030 yılına kadar fosil yakıtlara bağımlılığını sonlandıran dünyadaki ilk ülke olma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Baylan, "Bio-yakıtlar ve alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili son yıllarda önemli bir mesafe katettik. Yenilenebilir enerjide, hidroelektrik, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, orman atıklarından üretilen enerji ve deniz dalgalarından üretilen enerji sayesinde, 2030 yılına kadar fosil ve petrol yakıtlarına son vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

İsveç'te 10 nükleer santral olduğuna dikkati çeken Baylan, 10 santralden 4'ünün 2020 yılında kapatılacağını ifade etti.

Baylan, geri kalan 6 nükleer santralin ise mecliste bulunan partilerden kurulacak bir komite tarafından incelemeye alınarak takip edileceğini söyledi. Baylan, Fransa'nın başkenti Paris'te 200 ülkenin katıldığı iklim konferansına değinerek, “Bu benim konum değil ama Paris'te varılan anlaşma gereği artık bütün ülkelerin yenilebilir enerji üretimine hız vermesi lazım. Eğer, küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmek isteniyorsa, artık petrol aramanın sonlandırılması lazım. Aksi halde varılan anlaşmalar lafta kalır'" diye konuştu.

"Türkiye ile ilişkiler geliştirilecek"

İsveç ve Türkiye'nin enerji pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baylan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, özellikle hidroelektrik, jeotermal enerji ve rüzgar enerjisi konusunda mükemmel bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Baylan, Türkiye ile yakın ilişki içinde olduklarını vurgulayarak, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başına geçtikten sonra Berat Albayrak'ı direk arayarak tebrik ettim. Türkiye'den bir çok konferans teklifi alıyorum. Yakında Türkiye'ye bir gezi düzenleyeceğiz. Bir yıl önce de iki ülke arasında enerji konularında çeşitli anlaşmalar yapıldı. İleride bu anlaşmalar geliştirilerek devam edecek” şeklinde konuştu.