Hurma yağından petrole emtiayla ilgili 12 soru ve cevabı

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve azalan talebin emtia piyasalarında yarattığı etki hem büyük şirketleri hem de Venezuela gibi dev ekonomileri etkilemeye devam ediyor. Son bir kaç haftadır emtia fiyatlarında bir toparlanma görülüyor ve petrol tekrar 40 doların üstüne çıktı. Bu oynaklık karşısında da traderların ve yatırım bankacılığı müşterilerinin kafasına pek çok soru işareti oluşuyor.

Business HT’nin haberine göre, HSBC analistleri de emtiaya ilişkin müşterileri tarafından en sık sorulan 12 soruyu derlemiş. Soruları ve cevapları alt alta okuyunca dünya ekonomisi, petrol ve emtia fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor:

1) Emtia fiyatları için kötü günler geride mi kaldı?

Muhtemelen evet; ancak Çin büyümesi hayal kırıklığı yaratmaya devam ettikçe metal fiyatları da düşük kalmaya devam edebilir.

2) Son günlerde görülen petrol rallisi sürdürülebilir mi?

Fiyatlar yakın zamanda tekrar düşebilir, ama bu yılın başında görülen 30 dolar altı seviyelere kadar değil.

3) Demir cevheri fiyatları neden yükseldi ve bu yükseliş sürdürülebilir mi?

Çin'deki dönemsel satın alma, ekonomiye artan güvenle birleşince fiyatların yükselmesine yardımcı oldu ancak uzun sürecek gibi gözükmüyor

4) Çin emtia fiyatlarını ne kadar etkiliyor?

Demir, bakır ve çinko gibi metaller için önemli olsa da petrol piyasası esas olarak üreticiler tarafından yönlendiriliyor.

5) Dolar emtia fiyatlarını ne kadar değiştirdi?

Bir hayli değiştirdi. Düşen dolar emtia fiyatlarının artmasına yardımcı oldu.

6) Petrol ve gaz projelerinin ertelenmesi fiyat görünümünü nasıl etkileyecek?

Enerji sektörü yatırımlarının düşmesinin, özellikle ABD'de arz tarafında, dolayısıyla da fiyatlar üzerinde uzun vadeli etkileri görülecek.

7) ABD'nin LNG aramaya başlaması piyasa dengelerini ve fiyat görünümünü nasıl değiştirecek?

LNG arzını yüzde artıracak ve piyasada aşırı bolluğa sebep olacak.

8) LNG fiyatlarının düşmesi Avusturalya'nın LNG hikayesini nasıl değiştirecek?

Avustralya dünyanın en büyük LNG üreticisi olarak Katar'ı geçecek. Bu durumda gelirleri de artacaktır.

9) Süt ürünleri fiyatları düşük seyrediyor. Arzda görülecek olası bir gerileme fiyatları yükseltir mi?

Pek sayılmaz, çünkü küresel talep hala düşüyor.

10) Brezilya realinde görülen hareketler şeker görünümü nasıl değiştirdi?

Realin değer kaybetmesi ürünlerini daha ucuz hale getirdiğinden üreticiler içi iyi.

11) Hurma yağı arzı çok yüksek seyrediyor. Bu ne zaman sona erer?

Çok yakında. Fiyatlar yüzde 10 artacaktır.

12) Yakın zamanda yapılan iklim anlaşmaları emtia fiyatlarını yükseltir ya da düşürür mü?

Muhtemelen, ancak reformların ne kadar hızlı uygulandığına bağlı.