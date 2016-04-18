Petrol ihracatçısı ülkeler anlaşamadı

Petrol ihraç eden ülkeler birliği OPEC'in petrol fiyatlarını yukarı çekmek amacıyla biraraya geldiği toplantıda, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir sonuç alınamadı.

Katar'da düzenlenen ve saatler süren görüşmelerin ardından, Katar Enerji Bakanı Muhammed bin Salih el Sada, petrol üreticisi ülkelerin karar alabilmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı OPEC ülkeleri, petrol üretim miktarlarının dondurulmasını talep ediyor.

Toplantıların Pazar günkü ayağına, Tahran'ın temsilci göndermemesiyle Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin tırmandığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ancak tüm OPEC üyelerinin üretimi dondurması halinde kendisinin de üretimi donduracağını söyledi.

OPEC üyesi İran, petorl ihracatı üzerindeki ambargonun yeni kalktığını, böyle bir ortamda üretimi dondurmayacağını vurguluyor.

İran hükümeti, "Hiçbir şeyi imzalamayacağımıza göre ve üretim dondurma anlaşmasına taraf olmayacağımıza göre temsilci göndermemizin de bir anlamı yok" açıklaması yaptı.

Katar Enerji Bakanı el Sada ise düzenlediği basın toplantısında "Elbette İran'ın kararına saygı duyuyoruz. Üretimi dondurma anlaşması ancak İran gibi OPEC üyesi petrol üreticileri ya da OPEC üyesi olmayan üreticilerin katılımıyla başarıya ulaşabilir" diye konuştu.

OPEC'in bir parçası olmayan Rusya ise üretimi dondurma fikrine tamamen kapıyı kapatmadıklarını söylese de, Reuters haber ajansı Rus Petrol Bakanı Alexander Novak'ın Katar'dan bir anlaşma çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını aktarıyor.

Novak, anlaşmanın imzalanacağı umuduyla Katar'daki OPEC toplantılarına katılmıştı.

OPEC üyelerinin düzenleyeceği bir sonraki toplantı Haziran'da gerçekleşecek.