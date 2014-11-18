Peter Kassig ve 18 Suriyeli askeri öldüren IŞİD timinde Avrupalı da var

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig ve en az 18 Suriyeli askerin toplu infazına ilişkin pazar günü yayınladığı videoyu inceleyen yetkililere göre, infazda Batılılar da yer aldı.

Suriye’nin Halep kenti yakınlarında çekildiği söylenen videoda Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig’in kesilmiş başının yanında maskeli bir militan görülüyor. Videoda ayrıca IŞİD militanlarının 18 Suriyeli asker ve pilotun başlarını kestiği görüntüler yer alıyor. 26 yaşındaki Kassig, IŞİD’in öldürdüğü beşinci Batılı rehine oldu.

ABD Başkanı Obama’nın “saf kötülük” diyerek kınadığı görüntülerde, IŞİD’in daha önce yayınladığı videoların aksine çok sayıda sakallı militanın yüzü görünüyor. ‘Cihatçı John’ diye bilinen IŞİD’in İngiltere kökenli olduğu tahmin edilen infazcısının yüzü ise kapalı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, dün sabah bir açıklama yaparak istihbarat servislerinin analiz ettiği videoda IŞİD militanları arasında “çok büyük ihtimalle” bir Fransız vatandaşının da olabileceğini açıkladı. Bakanın açıklamasına göre militanlar arasında yer aldığı tahmin edilen Fransız, ülkenin kuzeyinden 22 yaşındaki Maxime Hauchard. 2013’te ülkeden ayrılıp Suriye’ye gittiği sanılan Maxime, birkaç ay önce bir Fransız kanalıyla yaptığı röportajda IŞİD’e katılma amacının şehit olmak olduğunu söylüyordu. Bir istihbarat kaynağı ise videodaki cihatçılar arasında ikinci bir Fransız olup olmadığının doğrulanmaya çalışıldığını söyledi.

Oğluma benziyor

Daha önceki infaz videolarında görünen en son videoda yine yüzü maskeli olan İngiliz aksanlı “Cihatçı John”un dışında bir İngiliz daha videoda yer aldı. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Ahmet Muthana isimli bir baba, 20 yaşındaki tıp öğrencisi oğlu Nasır Muthana’nın infaza katılmış olabileceğini söyleyerek “Emin olamıyorum ama oğluma benziyor. Onun oğlum olduğuna inanmamaya çalışıyorum. Ama onun için bahane uydurmaya da çalışmayacağım. Delirmiş olmalı” dedi. En az bir Fransız, iki İngiliz’in dışında bir Alman’ın da infaza katıldığı belirtiliyor. IŞİD, Kassig’den önce İngiliz vatandaşları Alan Henning ve David Heines’le birlikte, ABD’li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’u öldürmüştü.