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Dünya

IŞİD, bu kez ABD'li bir gencin kafasını kesti

26 yaşındaki ABD'li yardım görevlisi Peter Kassig, geçen yıl kaçırılmıştı

16 Kasım 2014 14:17

IŞİD terör örgütü, ABD’li yardım görevlisi Peter Kassig'e ait olduğu iddia edilen kesik başın gösterildiği bir video yayınladı.

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından sosyal paylaşım sitelerine yüklenen 16 dakikalık videoda, siyah giyinmiş ve yüzü maskeli bir militan, ABD’li yardım görevlisine ait olduğunu ileri sürdüğü kesik başın önünde duruyor.

Suriye'de görev yapan 26 yaşındaki Peter Kassig, geçen yıl kaçırılmıştı.

Arkadaşları, Kassig'in kaçırıldıktan sonra Müslüman olduğunu ve Abdulrahman ismini aldığını ileri sürmüştü.

Örgüt tarafından yayınlanan videoda çok sayıda Suriyeli askerin toplu infazına ilişkin görüntüler de yer alıyor.

IŞİD, Ekim ayında İngiliz yardım görevlisi Alan Henning'in infazına ilişkin yayınladığı videoda Kassig'in bir sonraki kurban olacağını belirtmişti.

 

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