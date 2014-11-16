IŞİD'den infaz videosu



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, videonun gerçek olup olmadığının Amerikan istihbaratı tarafından incelendiğini açıkladı.

IŞİD'in yayınladığı videoda infaz görüntüsüne yer verilmiyor. Yerde başı bulunmayan bir cansız beden görülürken, İngiliz aksanlı bir IŞİD militanı öldürülen kişinin Peter Kassig olduğunu söylüyor.

Ailesinin verdiği bilgilere göre Peter Kassig 1 Ekim 2013 tarihinde Deyrezzor'da kaçırıldığı sırada yardım gönüllüsü olarak Suriye'de bulunuyordu.

Washington Post gazetesinin haberine göre Indianapolisli Peter Kassig 2007 yılında dört ay süreyle ABD ordusu bünyesinde Irak'ta asker olarak görev yapmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle ordudan ayrılan Kassig'in daha sonra siyaset bilimi öğrenimine başladığı ve Suriye ile ilgili yardım projelerine katıldığı belirtiliyor. Kassig, Suriyeli mültecilere yardım etmek amacıyla Türkiye'de Özel Acil Müdahale ve Yardım (SERA) örgütünü kurmuş, 2012 yılında Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplara gıda ve ilaç dağıtımına başlamıştı.

CNN televizyonunun haberine göre Peter Kassig IŞİD elinde tutulduğu süre içinde İslam dinini seçerek Müslüman oldu ve Abdülrahman adını aldı. Kassig'in ailesi ekim ayı başlarında IŞİD'e hitaben oğullarının serbest bırakılmasını isteyen bir video yayınlamıştı.

Videoda anne Paula Kassig "Seni alıkoyanlara, merhamet etmeleri ve gitmene izin vermeleri için yalvarıyoruz" diye konuşmuştu.