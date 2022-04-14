"Petek Dinçöz, Türkiye'yi Reza Zarrab için terk etti" iddiası!

Türkiye'yi terk ederek Miami'ye yerleşme kararı alan Petek Dinçöz'ün yeni bir ilişkiye başladığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Dinçöz'ün yeni sevgilisinin ise Reza Zarrab olduğu iddia edildi.

Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçen ay bitiren Petek Dinçöz, Miami'ye taşınma kararı aldığını duyurdu.

MedyaTava'nın haberine göre; Dinçöz'ün Miami'ye gidişinin arka planında Reza Zarrab'ın olduğu iddia edildi.

İkilinin birlikte olduğu iddia edilirken, Dinçöz'ün ABD'de yeni bir hayat kuran Zarrab için Türkiye'yi terk etme kararı aldığı öne sürüldü.

Zarrab'ın avukatı söz konusu iddiayı yalanladı. ABD'de kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve yaptığı anlaşmayla tahliye olan Zarrab Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu.