Petek Dinçöz Türkiye’yi terk etti

2014 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu'dan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini açıkladı.
25
Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı.
35
İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini belirten Dinçöz, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düştü:
45
“Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım."
55
"“Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım."