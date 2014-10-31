Peşmerge'nin geçiş yapmayı beklediği Kobanê'de çatışmalar şiddetlendi

Peşmerge güçlerinin geçişinin beklendiği Suriye'nin Kobanê kentinde IŞİD ve YPG güçleri arasındaki çatışmalar öğle saatlerinde şiddetlendi. Sık sık havan ve silah seslerinin duyulduğu Kobanê'de öğle saatlerinde ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin savaş uçakları IŞİD mevzilerini bombaladı.

Uçakların bombaladığı IŞİD mevzilerinden yükselen alev ve dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

Keskin nişancılar devrede



Radikal'de yer alan habere göre, 2 gün önce sınırı geçerek YPG ile birlikte IŞİD'e karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarının da yer aldığı çatışmaların adresi olan Kobanê'de, sabah saatlerinden itibaren sık sık keskin nişancıların ateş ettiği de duyuldu.

Kobanê'deki yüksek binalara konuşlanan IŞİD mensubu keskin nişancıların, uzun menzilli suikast silahı kanas ile ateş açması dikkat çekerken; YPG ve ÖSO güçleri ise sık sık doçkalar ile karşılık veriyor.



Bu arada IŞİD militanlarının YPG'nin dış dünyayla bağlantısını kesmek için ele geçirmeyi hedeflediği Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki bölgeyi önceki günlerde olduğu gibi yine havan mermileri ile ateş altına aldı. Sık sık Kobanê'nin doğu ve güneyinden sınır kapısının bulunduğu bölgeye atılan havan mermilerinden 2'si ise sınırı aşarak Türkiye topraklarına düştü.

Uçaklar bombaladı, alevler

Türkiye'den görüldü



ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin savaş uçakları bugün de IŞİD mevzilerine yönelik bombardımanını sürdürdü.

Saat 12.00 sıralarında Kobanê semalarında sesi duyulan savaş uçağı kısa süre sonra ilçe merkezindeki bir noktayı bombaladı. Büyük gürültüye yol açan patlamanın ardından oluşan alev topu ile yoğun duman Türkiye tarafından da görüldü.





Peşmergenin bekleyişi sürüyor





Bu arada hava ve karayolu ile 2 ayrı grup halinde Suruç'a gelen peşmergenin bekleyişi bugün de devam etti. Dün sınırı geçerek Kobanê'ye giden 10 peşmerge komutanının burada PYD temsilcileri ile bir araya gelerek peşmergenin konumlanacağı bölgeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Peşmergenin sınırı geçmesinin ardından Kobanê'de güvenli bölge olarak belirlenen kentin batısındaki 3 ayrı noktaya konumlanacağı ve burada YPG güçlerini eğitmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.



Yapılan görüşme sonrası akşam saatlerinde yeniden Türkiye'ye dönen heyetin peşmergenin uygun zemin ve şartların oluşması ile Kobanê'ye geçeceğini ifade edildi. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bilgi verilmedi. 150 civarında peşmerge geçmek istediği Kobanê sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Çukobirlik'e ait binada bekleyişi sürürken, polis ve askerler de bu bina çevresindeki önlemini devam ettiriyor.

(DHA)