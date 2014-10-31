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Dünya

ÖSO komutanlarından El-Okaidi: Kobanê'de durum beklenenden de kötü

Türkiye'den Kobanê'ye geçen komutan Abdülcabbar el-Okaidi, IŞİD saldırısı altındaki Kobanê'deki durumu değerlendirdi

31 Ekim 2014 12:30

Türkiye'den Kobanê'ye geçen Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) üyelerinden komutan Abdülcabbar el-Okaidi, "Kobanê için hala umut var, ama durum beklenenden de kötü" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, bir zamanlar Halep’teki savaşın önde gelen isimlerinden biri olan komutan, İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuştu. "Kentin yarısından fazlasının IŞİD’in elinde olduğunu" kaydeden komutan, "hava operasyonlarının sanıldığı kadar etkili olmadığını" öne sürdü.

Kobanê’deki Kürt kuvvetleri YPG ile ÖSO’nun işbirliğini vurgulayan gazete, "bunun Suriye’deki müttefik ilişkilerinde önemli bir değişikliğe işaret ettiğini" belirtti.

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