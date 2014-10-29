Peşmerge Kobani’ye geçiyor



Erbil’den yola çıkan 80 araçlık konvoy sabahın erken saatlerinde Habur’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Araçlarda, peşmerge güçlerinin ağır silahları bulunuyor. Buradan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine doğru ilerleyen konvoy, uçakla Şanlıurfa’ya gelen 72 kişilik diğer peşmerge grubuyla buluştu. Karayolunu trafiğe kapatarak peşmerge konvoyunu sınırda adı açıklanmayan bir bölgeye götüren polis, peşmergenin Kobani’ye geçişini kontrollü olarak gerçekleştirecek.

Sahada denge değişir mi?

Peşmergenin Kobani’ye geçmesiyle birlikte IŞİD’e ciddi darbe vurulabilecek mi? Peşmergenin IŞİD’le savaşması Türkiye’ye nasıl yansıyacak? Deutsche Welle’nin sorularını yanıtlayan Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Ülgen “Sahadaki denge Türkiye’nin lehine olacak” diyor ve peşmergelerin geçişi hakkında şu değerlendirmede bulunuyor:

“Türkiye zaten gerekli açıklamayı yapmıştı ve peşmergenin geçişine olumlu baktığını açıklamıştı. Geçişin bu kadar uzamasının nedeni PYD ile peşmerge arasındaki müzakerenin uzaması oldu. Geçişin olması sınır ötesindeki dengeleri Türkiye lehine değiştirecek ve Türkiye içinde istikrarsızlık isteyenlerin de yolunu kapatmış olacak. Kobani merkezli tartışmalar Türkiye’yi büyük bir tartışma ve kaos içine itmişti ki, bunların biraz dinebileceğini söyleyebiliriz”

Ülgen, Kobani’deki durumun bundan böyle nasıl olabileceği sorusunu yanıtlarken ise Türkiye’yi ve dünyayı daha sıkıntılı günlerin beklediğine ilişkin bir tahminde bulunuyor. “Bundan böyle bölgede rahatlama olması çok zor görünüyor” diyen Ülgen, “Ne yazık ki bölgedeki savaş sürecek ve bu savaşın tüm aktörleri bölgedeki varlığını tüm gücüyle hissettirecek. Kısa vadede IŞİD’in Kobani’den çekileceğini zannetmiyorum. Kobani sonunda kimde kalacak hep birlikte göreceğiz ancak hem Kobani özelinde hem de bölge özelinde IŞİD’in ilerleyişini durdurmak çok zor görünüyor” yorumunu yapıyor.

‘IŞİD meselesi uzayacak'

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Hüseyin Bağcı da, Deutsche Welle’ye değerlendirmelerde bulunurken IŞİD sorunun peşmergenin Kobani’ye geçişiyle yeni bir boyut kazanacağını belirtiyor ve “IŞİD meselesi daha da uzayacak. Önümüzde çetrefilli bir savaş, bir direniş var. IŞİD’in ne kadar güçlü olduğu bu süreçte daha açıkça görülecek” diyor. Kürtlerin Kobani’de kontrolü bütünüyle ele geçirebileceğini anlatan Bağcı, böylesi bir başarının PKK’nın bölgeden dışlanmasıyla paralel olacağı tahmininde bulunuyor.

Bağcı, “Sınırdaki, Kobani’deki her gelişme Türkiye’nin iç dengelerine, özellikle çözüm sürecine doğrudan yansıyacak” belirlemesi yaparken, “Türkiye'nin Amerika'yla birlikte hareket etmesi bu süreçte lehine olacak. Çünkü Amerika en kısa zamanda sonuç almak istiyor” diyor. Bağcı, bu sürede Türkiye’nin çözüm sürecini de ‘çok kontrollü ve dikkatli’ yürütmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Peki, peşmergeye ne kadar silah yardımı yapılacak? O silahları kim kontrol edecek? Hüseyin Bağcı, Türk halkının böylesi sorularının da yoğunlaşacağını anlatırken, Türk hükümetinin bu konularda düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmesinin ‘iç istikrar’ açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.

Tezkereye uygun

Peşmergenin Kobani'ye geçişine ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, peşmergenin Kobani’ye geçişinin IŞİD’le mücadele kapsamında Türk hükümetinin meclisten çıkardığı tezkereye uygun olduğunu belirtti. Arınç, geçişlerde kontrolün bütünüyle Türk hükümetinde olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Geçişlerin yapılması konusunda bir siyasi sorun yok” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise BBC ile mülakatında PYD’yi, peşmerge güçlerinin Kobani’ye gelmesini istemediğini belirterek eleştirmişti. “PYD, cepheye çok sayıda peşmerge gelmesini istemiyor ve Özgür Suriye Ordusu’yla işbirliğine yanaşmıyor” diyen Davutoğlu’nun “Kimse Suriye’de kara birlikleri, peşmerge ya da Özgür Suriye Ordusu güçlerini görmek istemiyor” açıklaması da dikkat çekti.