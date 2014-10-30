10 kişilik peşmerge grubu Kobanê'ye geçti

Mürşitpınar Sınır Kapısı güzergahında bulunan Çukobirlik’te bekletilen peşmerge yetkililerinden oluşan 10 kişilik bir grup Kobanê’ye geçti. Peşmerge yetkililerinin, YPG yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınır kapısı güzergâhında bulunan Çukobirlik’te tutulan 150 kişilik peşmerge gücü yetkililerinden oluşan 10 kişilik grup, Kobanê’ye geçti.
Peşmerge yetkililerinin, YPG yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi.
Görüşmede, peşmergelerin ve getirdikleri silahların geçişine yönelik görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.