T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 kişilik peşmerge grubu Kobanê'ye geçti

Peşmerge yetkililerinin, YPG yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi

Fotoğraf: DİHA

30 Ekim 2014 14:24

Mürşitpınar Sınır Kapısı güzergahında bulunan Çukobirlik’te bekletilen peşmerge yetkililerinden oluşan 10 kişilik bir grup Kobanê’ye geçti. Peşmerge yetkililerinin, YPG yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınır kapısı güzergâhında bulunan Çukobirlik’te tutulan 150 kişilik peşmerge gücü yetkililerinden oluşan 10 kişilik grup, Kobanê’ye geçti.  

Peşmerge yetkililerinin, YPG yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi. 

Görüşmede, peşmergelerin ve getirdikleri silahların geçişine yönelik görüşmelerin yapılacağı kaydedildi. 

ETİKETLER

Peşmergesuruçkobanesuriyetürkiyesınır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24