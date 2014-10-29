Peşmerge güçleri Kobanê'ye ulaştı

Kuzey Irak Kürdistan yönetimi tarafından Kobanê'ye gönderilen peşmerge güçleri, MİT ekipleri eşliğinde ve yoğun güvenlik önlemleri altında Kobani'ye geçti.
Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin IŞİD'e karşı savaşan YPG güçlerine destek için peşmerge güçlerini Kobanê kentine gönderme kararı alması üzerine Erbil'den Şanlıurfa 'ya havayoluyla gelen peşmerge gücü Kobanê'ye geçti.
Radikal'de yer alan habere göre, saat 01.30 sıralarında Şanlıurfa'ya gelen peşmerge güçleri Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ) güvenliğinde Suruç ilçesinde bulanan Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobanê'ye geçti.