T24 LogoT24 Logo
Gündem

Peşmerge güçleri Kobanê'ye ulaştı

Erbil'den Şanlıurfa 'ya havayoluyla gelen peşmerge gücü Kobanê'ye geçti

29 Ekim 2014 12:15

Kuzey Irak Kürdistan yönetimi tarafından Kobanê'ye gönderilen peşmerge güçleri, MİT ekipleri eşliğinde ve yoğun güvenlik önlemleri altında Kobani'ye geçti.

Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin IŞİD'e karşı savaşan YPG güçlerine destek için peşmerge güçlerini Kobanê kentine gönderme kararı alması üzerine Erbil'den Şanlıurfa 'ya havayoluyla gelen peşmerge gücü Kobanê'ye geçti.

Radikal'de yer alan habere göre, saat 01.30 sıralarında Şanlıurfa'ya gelen peşmerge güçleri Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ) güvenliğinde Suruç ilçesinde bulanan Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobanê'ye geçti.

ETİKETLER

kobanipeşmergeypgkdpkürdistanırakrojavasuriyeışidhabersavaş

İlgili Haberler

Peşmerge'nin Türkiye geçişinde TSK görev almak istemedi

Türkiye üzerinden Kobanê’ye girecek Peşmerge'nin geçişinde Türk Silahlı Kuvvetleri değil MİT'in ana yüklenici olarak görev alacağı ileri sürüldü

İlk Peşmerge grubu Türkiye'ye geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Suriye'nin Kobanê ilçesine göndereceği bir grup Peşmerge, Şanlıurfa'ya geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24