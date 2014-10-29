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İlk Peşmerge grubu Türkiye'ye geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Suriye'nin Kobanê ilçesine göndereceği bir grup Peşmerge, Şanlıurfa'ya geldi

29 Ekim 2014 04:19

Uluslararası Erbil Havaalanı'ndan Türkiye'ye geçen Peşmerge güçlerini taşıyan özel uçak, saat 01.15'te GAP Havaalanı'na indi. Bir süre havaalanında bekleyen peşmerge güçlerinin otobüslerle Suruç'a hareket etmesi bekleniyor. Polis, havaalanı ve yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı.

Kobanê'ye gidecek Peşmerge birliğini karşılamak üzere bir grup, Habur Sınır Kapısı'na geldi. IKBY tarafından Suriye'nin Kobanê kentine gönderilen ve Irak'ın Erbil kentinden hareket eden peşmerge güçlerinin ağır silahlarını taşıyan konvoyunu karşılamak için Silopi ilçesi yakınlarındaki sınır kapısına gelen bir grup, davul zurna eşliğinde halay çekti.

AFP ajansı 150 Peşmerge'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri üsten ayrıldıklarını bildirdi.

Ajans, Kürt bir askeri yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde yaklaşık 80 Peşmerge'nin Türkiye üzerinden karayoluyla geçeceğini, geri kalan 72 Peşmerge gücünün de havadan geçiş yapacağını belirtti.

 

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