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Peşmergeler Kobanê'ye geçmek için Suruç'ta buluştu

Peşmerge konvoyu, işlemlerin ardından Suriye'nin Kobanê ilçesine geçecek

30 Ekim 2014 08:14

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY) Suriye'nin Kobani (Ayn el Arap) ilçesine gönderilen Peşmerge grupları, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde bir araya geldi.

IKBY tarafından Irak'ın Erbil kentinden Kobani'ye gönderilmek üzere hareket eden ağır silahlı Peşmerge güçleri, Suruç ilçesinin sınır hattındaki güzergahı kullanarak daha önce havayoluyla gelen grupla buluştu.

Peşmerge güçlerinin konvoyu, polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında bekleyen grubun bulunduğu özel alana giriş yaptı.

Konvoyun, işlemlerin ardından Suriye'nin Kobani ilçesine geçmesi bekleniyor.

 

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