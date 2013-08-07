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Dünya

Peşmerge Bakanlığı: Suriyeli Kürtlere yardıma hazırız

Kuzey Irak yönetimi Peşmerge Bakanlığı, 8 birlikle Suriyeli Kürtlere yardıma hazır olduğunu açıkladı

07 Ağustos 2013 18:19

 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Suriyeli Kürt liderlerin de onay vermesi halinde yardım yapmaya hazır olduğunu, Barzani yönetiminden emir beklediklerini açıkladı.  Radyo Neva’ya demeç veren Peşmerge Bakan Yardımcısı Enver Hacı Osman, halen 8 peşmerge birliğinin Irak Suriye sınırında konuşlanmış bulunduğunu, ancak henüz bu birliklere Suriye’deki Kürtlere yardıma gitmeleri için emir verilmediğini söyledi. Enver Hacı Osman, Suriyeli Kürtlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek “Bu birlikler Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin emrine tabidir, dolayısıyla nasıl bir karar alınırsa ona uyacaklardır” dedi.

 

Sınır kapısını kapatmış

 

Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani, YPG'ye alternatif olması için Suriyeli Kürtlerden bir milis gücü oluşturup Rojava 'ya göndermek istediğinde PYD ile anlaşmazlık yaşamış ve bunun üzerine Semelka sınır kapısını kapatmıştı. Suriyeli Kürtleri kızdıran bu karar, Türkiye 'nin Barzani'ye yaptığı baskıya bağlanıyor.

 

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