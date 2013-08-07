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Dünya

PYD, 70 askeri esir aldı

Miniğ askeri havaalanının, Özgür Suriye Ordusu'nun geline geçmesinin ardından, buradan kaçan Esad'a bağlı 70 asker, PYD güçleri tarafından esir alındı.

07 Ağustos 2013 15:36

İnternetteki çeşitli Kürtçe haber sitelerinde yer alan haberde, Suriye'deki PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin; Halep ve Afrin ardasında yer alan Miniğ askeri havaalanının, şiddetli çatışmalarından ardından Özgür Suriye ordusunun eline geçmesinden sonra, buradan 2 tankla kaçan 70 rejim askerini esir aldığı bildirildi.
Haberde Esad'a bağlı askerlerinin bir süre YPG ile çatıştığı ve daha sonra teslim oldukları belirtilirken; YPG'liler, denetimleri altındaki bölgelere getirdikleri tanklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
Yapılan açıklamada, askerlere uluslararası savaş esiri muamelesi yapılacağı belirtildi.

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