PYD, 70 askeri esir aldı

İnternetteki çeşitli Kürtçe haber sitelerinde yer alan haberde, Suriye'deki PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin; Halep ve Afrin ardasında yer alan Miniğ askeri havaalanının, şiddetli çatışmalarından ardından Özgür Suriye ordusunun eline geçmesinden sonra, buradan 2 tankla kaçan 70 rejim askerini esir aldığı bildirildi.

Haberde Esad'a bağlı askerlerinin bir süre YPG ile çatıştığı ve daha sonra teslim oldukları belirtilirken; YPG'liler, denetimleri altındaki bölgelere getirdikleri tanklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yapılan açıklamada, askerlere uluslararası savaş esiri muamelesi yapılacağı belirtildi.