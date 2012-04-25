PES 2013, bireysellik ve mutlak kontrol özelliği ile geliyor

Konami, bu yılın sonbaharında satışa sunacağı PES 2013 ile oyunseverlere sınırsız kontrol imkanı vermeye hazırlanıyor.

PES 2013′ün sunduğu üç yeni temel özellik arasında; PES Tam Kontrol, Oyuncu Kimliği ve ProAktif YZ bulunuyor. PES 2013’teki yeni özellikleri arasında bulunan “PES FC” top kontrolü üzerine mutlak özgürlük sunuyor. Yeni oyun, oyunseverlere topla buluştukları anlarda kullanabilecekleri yepyeni yollar sunuyor. PES 2013′te, topu durdurmak, topu hafifçe kaldırıp karşıdaki oyuncuyu geçerek koşmak gibi daha bir çok hareket yapmak mümkün.

Oyunseverler, yeni oyunda topla buluştukları anlarda R2 düğmesi ile topu durdurabiliyor, yerinde verilen bir pasın hızını kesip topu kontrol altına alabiliyor veya topun ivmesini kullanarak savunma oyuncusunu geçebiliyor. Oyuncu kimliği özelliğinde ise her bir futbolcunun bireysel özellik ve hareketlerine yoğunlaşılmış durumda. PES 2013′te en iyi futbolcuların koşu şekilleri, topu tutuşları, şut için hazırlıkları ve sevinçleri onları ön plana çıkarıyor. Artık kalecilerin hareket özellikleri de geliştirilmiş durumda. Kalecilerin farklı kurtarış şekilleri ve tepkileri oyuna en iyi şekilde yansıtılıyor. Gerçeklik seviyesi oyundaki en iyi kaleciler için daha da yukarı çıkıyor. PES 2013 ayrıca oyunseverlere daha iyi bağlanabilirlik ve atmosfer imkanı da sunuyor. myPES uygulaması Facebook kullanan PES oyuncuları arasındaki bağlanabilirlik ve iletişimi daha ileri boyuta taşıyor. PES 2013 bu yılın sonbaharında PC, Playstation 3 ve Xbox 360 platformlarında satışa sunulacak.