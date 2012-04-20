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Bilim / Teknoloji

God of War: Ascension, 2013'te çıkacak

God of War’un yeni oyunu God of War: Ascension, Playstation 3 için hazır

20 Nisan 2012 19:13

Uzun zamandır oyunseverler tarafından merakla beklenen God of War’un yeni oyunu God of War: Ascension, Playstation 3 için bugün resmi olarak duyuruldu.

 
Beklenmedik bir şekilde Amazon’un ürün sayfasında beliren God of War: Ascension, oyunseverleri şaşırtmayı başardı. Sony, bu sızıntının bir süre sonrasında duruma açıklık getirdi ve Amazon’u doğruladı.
 
Oyun, internet sayfasına yüklendiğinde God of War: Ascension’la ilgili fragmanın da yayınlanması oyunseverleri oldukça heyecanlandırdı. Amazon’un belirttiğine göre oyunun çıkış tarihi 31 Aralık 2013 ancak kaynaklar 2013 ilkbaharında oyunun piyasada olabileceğini de söylüyor. Detaylar, Sony’nin 30 Nisan’da yapacağı açıklamayla ortaya çıkacak.

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