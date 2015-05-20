Pervin Buldan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı, İzleme Kurulu'ndaki bazı isimleri değiştirmek istedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hükümet ve kendileri tarafından belirlenen İzleme Kurulu'ndaki bazı üyelerin değiştirilmesini istediğini, ancak bunun kabul edilmediğini ilk kez açıkladı.

İzleme Kurulu'ndaki isimlerin basına sızdırıldığını belirten Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale sürecini, "İsimler hükümet ile Cumhurbaşkanı'nın değil, bizim, sayın Öcalan'ın ve devlet heyetinin üzerinde anlaştığı isimlerdi. Cumhurbaşkanı İzleme Kurulu içerisinde kendi istediği bazı isimlerin olmasını istedi. Ancak bu kabul görmedi ve bir nevi kendisi listenin hazırlanmasında devre dışı kalmış oldu. Kendi istediği isimler listeye girmeyince bundan hoşlanmadı" sözleriyle anlattı.

Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Pervin Buldan, yaklaşık 1.5 aydır tecrit uygulanan Abdullah Öcalan ile İzleme Kurulu ile birlikte görüşmeleri halinde KCK'nın silahsızlanma kongresini hemen toplayacağını da belirtti.

Çözüm süreci görüşmeleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır İmralı Adası'na gidemeyen HDP heyetinin Kandil'e yaptığı ziyarette yer alan Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Kandil'de yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı. Buldan, Kandil'deki görüşmede de gündeme gelen İzleme Kurulu ile ilgili konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzleme Kurulu'nda yer aldığı belirtilen isimlere müdahalede bulunduğunu ilk kez açıkladı.

'İstediği isimler listeye girmeyince hoşlanmadı'

Pervin Buldan, İzleme Kurulu'nda yer alacak isimlerin, hem hükümet yetkilileri ile hem de Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelerde netleştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu isimler bir şekilde basına sızdırıldı. İsimlerin kamuoyuyla paylaşılması ile birlikte Cumhurbaşkanı'nın bir itirazı oldu. Çünkü isimler hükümet ile Cumhurbaşkanı'nın değil, bizim, sayın Öcalan'ın ve devlet heyetinin üzerinde anlaştığı isimlerdi. Cumhurbaşkanı İzleme Kurulu içerisinde kendi istediği bazı isimlerin olmasını istedi ve listeye müdahale etmek istedi. Ancak bu kabul görmedi ve bir nevi kendisi listenin hazırlanmasında devre dışı kalmış oldu. Kendi istediği isimler listeye girmeyince bundan hoşlanmadı."

'İzleme Kurulu İmralı'ya gitmeli'

Buldan, Abdullah Öcalan'a yaklaşık 1.5 aydır tecrit uygulandığını, heyetin adaya gitmesine izin verilmediğini de belirterek, bunun Kandil'de KCK yöneticileri ile yaptıkları görüşmede de gündeme geldiğini söyledi. Buldan, heyetin İzleme Kurulu ile birlikte adaya gitmesi gerektiğini kaydederek şöyle dedi:

"Biz İzleme Kurulu'nun adaya gidip görüşmeleri başlatmasını, aynı zamanda müzakereye geçiş tarihi olarak kabul ediyoruz. Sayın Öcalan da böyle ifade ediyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Dolmabahçe'de deklare edilen 10 madde, İzleme Kurulu şahitliğinde tartışmaya açılmış olacak. İzleme Kurulu ile adaya gitmemiz halinde KCK da silahsızlanma kongresini toplayacağını söyledi."

Kurul için sızan isimler kimlerdi?

Âkil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,

Doğu Anadolu Bölgesi Başkanı Can Paker,

Ege Bölgesi Başkanı Tarhan Erdem,



Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Yılmaz Ensaroğlu,

İç Anadolu Bölgesi Başkanı Ahmet Taşgetiren,

Marmara Bölgesi Başkanı Deniz Ülke Arıboğan, (Başbakan Davutoğlu ile 19 Ekim'deki toplantı sonrası görevinden istifa ettiğini açıklamıştı)

Karadeniz Bölgesi Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez.

Heyet başkanlarının yanı sıra aktör Kadir İnanır, Prof. Dr. Mithat Sancar, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal.

Kadir İnanır ile Öztürk Türkdoğan Âkil İnsanlar Heyeti’nin Akdeniz, Mithat Sancar Marmara, Ahmet Faruk Ünsal ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çalışmalar yürütmüştü.