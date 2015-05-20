'İzleme Heyeti'ndeki isimler Erdoğan gezideyken saraydan sızdırıldı'

HDP İmralı Heyeti üyesi ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çözüm süreci kapsamında oluşturulması planlanan İzleme Heyeti’ndeki isimlerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki isimler tarafından sızdırıldığını söyledi. Önder, “Listenin ilk nerede çıktığını araştırdık, A Haber’de çıkmış. Cumhurbaşkanının bir gezisi varmış, isim listesi saraydan sızmış” dedi.

Basına sızan isimler arasında oyuncu Kadir İnanır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Deniz Ülke Arıboğan, gazeteci-yazar Avni Özgürel, yazar Ali Bayramoğlu, yazar Ahmet Taşgetiren, yazar Nazan Üstündağ, sosyolog–yazar Fuat Keyman ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gibi isimler yer alıyordu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP İmralı Heyeti üyesi ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman mitinginin ardından Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, yazar Nuray Mert ve Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün sorularını yanıtladı.

Sırrı Süreyya Önder, çözüm süreci ve izleme heyetiyle ilgili şunları söyledi:

Hükümet bize bir isim listesiyle geldi. Üç kişiye itirazımız oldu. İmralı’da yapılan müzakereyle bu üç kişi değişti. İmralı dönüşü, gece onların ilk sundukları isim listesi olarak basına düştü. Biz hükümete, hükümet de bize “Siz sızdırdınız” demeye başladık. Listenin ilk nerede çıktığını araştırdık: A Haber’de çıkmış. Cumhurbaşkanının bir gezisi varmış, isim listesi saraydan sızmış.

Sivil toplum ve sermaye çevreleri süreci desteklemeye başladı. Daha sonra çok net bir şekilde bu çevrelere hükümetten çözüm süreciyle ilgili cümle kurmayın denilmiş.

Öfke süreci bozdu

Hükümet istiyordu ki biz susalım. Erdoğan’ı kızdırdınız al işte süreç bitti. Biz 10 madde tartışılsın uzlaşma sağlanırsa silahsızlanma gündeme gelebilir deyince büyü bozuldu. Tayyip Bey öfkelendi, süreç bozuldu.

AKP hükümette olacaksa, saraya karşı iradeli durmalılar. Süreci tıkayan AKP’nin saraya koşulsuz biatıdır. Ne kadar saraya karşı dik durabilirler? Cumhurbaşkanı Meydanları boş mu bırakayım diyor? Ahmet Davutoğlu’na boş diyor. Davutoğlu da çıkıp diyemiyor: Ben meydanlardayım, meydanlardan boş değildir.