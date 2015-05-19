Kandil'den dönen İmralı Heyeti’nden çözüm sürecine ilişkin 5 madde

Kandil'de KCK ile görüştükten sonra Diyabakır'a dönen İmralı Heyeti üyesi HDP Milletvekili İdris Baluken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirerek, “İmralı’ da Öcalan’ a tecrit uygulanıyor. Bu çözüm süreci açısından çok tehlikelidir. Hükümet diyalog kanallarını bilinçli olarak kapalı tutuyor. KCK süreç konusunda hükümetin pratik adım atması halinde bir günde silahsızlanma kongresini toplayabilecek” dedi.

Baluken, Adana ve Mersin'de HDP'ye yönelik eş zamanlı saldırılarılarla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu saldırılar seçim süreci ve sandık güvenliği açısından da demokratik ortamın tamamen ortadan kalktığını açık bir şekilde göstermektedir. Hergün partisi silahla zorla tehditle oy topluyor diye suçlayanlar bu saldırılarla bütün Türkiye halkı önünde yüzleri açığa çıkacak şekilde teşhir olmuşlardır."

Kandil’de KCK yetkilileriyle görüşen İmralı Heyeti dönüş sonrası Diyarbakır’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İdris Baluken, sürece ilişkin 5 maddeyi açıkladı.

Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına heyet üyelerinden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili adayı İdris Baluken, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle ve Kongra Jınên Azad / Özgür Kadın Kongresi (KJA) üyesi Ceylan Bağrıyanık katıldı.

'Dolmabahçe mutabakatıyla müzakereler başlasın'

Toplantıda açıklamayı yapan Baluken, KCK yetkilileri ile 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, sürece ilişkin 5 maddeyi açıkladı.

* İki yıl boyunca devam eden diyalog aşamasından sonra tarihi Dolmabahçe mutabakatıyla tarafların müzakereleri başlatma iradesini ortaya koyması,

* Dolmabahçe mutabakatındaki on maddenin taraflar arasındaki uzun görüşme ve istişarelerden sonra kabul edilmesi,

* İmralı’da Sayın Öcalan’ın da hazır bulunduğu toplantıda bir İzleme Heyetinin kurulması, bu İzleme Heyeti’nin son Newroz manifestosunun açıklanmasından bir hafta sonra adaya gitmesi ve taraflar arasında asgari müştereklerde uzlaşma sağlanması durumunda Sayın Öcalan tarafından KCK’ye, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı mücadele yerine demokratik siyasi mücadelenin kararlaştırılacağı kongre toplanması çağrısının yapılması,

* Sayın Öcalan’ın Newroz manifestosunda da belirtildiği gibi, TBMM bünyesinde oluşturulan bir Hakikatleri Araştırma ve Yüzleşme Komisyonu aracılığıyla Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt Meselesi ve demokratikleşme sorunu ile ilgili olarak geçmişe dönük bir yüzleşme temelinde demokratik siyasi çözümün geliştirilmesi,

* İzleme Heyeti’nin devreye girmesiyle amaçlanan hedeflerden biri olan toplumun sürece dâhil olması, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi, toplumun karar alma süreçleri ile ilgili denetim görevini yerine getirmesi mekanizmalarının sağlanması.