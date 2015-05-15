Murat Karayılan: İmralı'daki tecrit, bizim için savaş gerekçesidir

KCK yöneticilerinden Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın yeniden tecride alındığını ileri sürerek, Bu tehlikeli bir girişimdir. Bir aydan fazladır Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ile görüşmeler durmuş durumda. İmralı'dan haber alamıyoruz. AKP ateşkesi bozmuştur. İmralı'daki tecrit, bizim için savaş gerekçesidir. Tek taraflı ateşkesi sürdürüyoruz. Ancak, herkes bilmeli ki her şeyin de bir sınırı var" dedi.

İmralı Adası'nda son olarak 5 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile görüşen HDP heyetinin adaya gitme başvurusuna yanıt verilmezken, heyetin önümüzdeki günlerde KCK yöneticileri ile son gelişmeleri değerlendirmek için Kandil Dağı'na gideceği belirtildi.

Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine görei HDP Grup Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, son olarak 5 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile görüştüklerini, görüşme talebinde bulunmalarına rağmen bugüne kadar hükümetten kendilerine ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt verilmediğini söyledi. İmralı'ya 40 gündür gidememelerinin bir tecrit olarak değerlendirilebiliceğini ifade eden Buldan, bu konuyu da görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Kandil'e gideceklerini söyledi.



Karayılan: Öcalan'dan haber alamıyoruz





Avrupa'da yayımlanan Yeni Özgür Politika Gazetesine konuşan KCK yöneticilerinden Murat Karayılan ise, Abdullah Öcalan'ın yeniden tecride alındığını ileri sürerek, "Bu tehlikeli bir girişimdir. Bir aydan fazladır Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ile görüşmeler durmuş durumda. İmralı'dan haber alamıyoruz. AKP ateşkesi bozmuştur. Türk ordusu birçok bölgede harekete geçerek çatışma zemini oluşturmaya çalışıyor. Süreci dikkatle izliyoruz ve provokasyonlara mahal vermemeye çalışıyoruz. Tek taraflı ateşkesi esas alıyoruz. İmralı'daki tecrit, bizim için savaş gerekçesidir. Biz HPG olarak, önder Apo'nun emrini bekliyoruz ve bu çerçevede tek taraflı ateşkesi sürdürüyoruz. Ancak, herkes bilmeli ki her şeyin de bir sınırı var" dedi.