Öcalan'la görüştürülmeyen İmralı Heyeti Kandil'e gitti

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile en son 5 Nisan'da görüşen ve daha sonraki görüşme taleplerine yanıt gelmeyen İmralı Heyeti, sürecin geldiği son noktayı değerlendirmek amacıyla dün akşam saatlerinde Kandil'e gitti.

DİHA'nın haberine göre, İmralı Heyeti'nin 30 Nisan'da Meclis'te yaptığı açıklama ile çözüm sürecinin durduğunu açıklaması ve KCK yetkililerinin yaptığı "İmralı'daki tecrit, bizim için savaş gerekçesidir" uyarısının ardından gerçekleşecek görüşme süreç açısından büyük önem taşıyor.

Heyetin Kandil'de, Öcalan ile görüşmelerin durduğu tarihten bu yana AKP sözcüleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda ifade edilen Kürt sorununa yaklaşımdaki siyaset değişikliği, süreçte yaşanan son durum ve KCK yetkililerinin süreçle ilgili tutumlarının ne olduğu gibi konuları değerlendirmesi bekleniyor.