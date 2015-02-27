Perinçek, Esad'ı ziyaret edecek!

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek ve siyasetin tanınmış isimlerinin bulunduğu 13 kişilik heyet 350 bin kişinin katili Esad’la görüşmek için Şam’a gidiyor.

AKP hükümetinin Süleyman Şah Türbesi’ni ve karakolunu taşıdığı günlerde Türkiye-Suriye ilişkileri ve Ortadoğu’daki gelişmeler ele alınacak. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Perinçek, “Esad’ın davetlisi olarak gidiyoruz” dedi.