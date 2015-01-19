Doğu Perinçek'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yurtdışı yasağını kaldıran mahkeme, Perinçek'in AİHM'de 28 Ocak'ta görülecek olan duruşmasını gerekçe göstererek, "Sanığın AİHM'deki duruşmaya katılması şahsi bir durumdan ziyade, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni olayı hakkındaki tez ve savunmalarını da yakından ilgilendiren bir husustur" dedi.

Perinçek'in avukatı Zeynep Küçük tarafından yapılan itiraz üzerine, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğu Perinçek hakkında Ergenekon Davası kapsamında tahliye edildikten sonra konulan yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, oybirliğiyle aldığı kararda şu ifadelere yer verdi: "Bu kapsamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gerçekleşecek itiraz dava duruşması, sanığın 1915 olaylarına dair şahsi görüşü ile sınırlı olmayıp, Türk devletinin 1915 yılı Ermeni olaylarına ilişkin resmi tezlerinin AİHM'de kabul görüp görmeyeceği hakkındadır. Sonuç itibariyle, sanığın AİHM'deki duruşmaya katılması, şahsi bir durumdan ziyade, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni olayı hakkındaki tez ve savunmalarını da yakından ilgilendiren bir husustur. Sanığın hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının duruşma tarihi itibariyle aciliyet arz ettiği ve yasağın devam etmesi durumunda telafisi mümkün olmayan zararların doğabileceği anlaşılmış olup, bir siyasi partinin genel başkanı olan sanığın mevcut duruma göre Türkiye'den kaçmayacağı kanaati oluştuğundan, sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir."

İşçi Partisi: 28 Ocak'ta Strasbourg'a gidecek

İP'ten yapılan açıklamada, "Doğu Perinçek, AİHM Büyük Daire'de görülecek "İsviçre-Perinçek" davası için 28 Ocak'ta Strasbourg'a gidecek" denildi.

Perinçek, İsviçre’de 10 yıl önce çıkarılan "Ermeni soykırımının inkârını yasaklayan" yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bu ülkeye giderek çeşitli konferanslar vermiş ve Ermeni iddialarını reddeden konuşmaları nedeniyle İsviçre mahkemeleri tarafından 2007 yılında 3 ay hapse mahkûm etmişti. Doğu Perinçek, bu ceza üzerine AİHM'e başvurmuş, AİHM de 2013'te aldığı kararla İsviçre’nin insan hakkı ihlali yaptığına hükmetmişti. Bu karara karşı İsviçre'nin yaptığı temyiz başvurusunu kabul eden Yüksek Mahkeme, davanın Büyük Daire tarafından değerlendirilmesini kararlaştırmıştı.

