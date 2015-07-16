Perakende firmaları gözünü İran pazarına dikti

İran pazarında uzun yıllardır zemin yoklayan perakende firmaları, nükleer anlaşmanın ardından ambargonun kalkmasıyla fırsat peşine düşecek.

‘Önemli olan İran’daki

partnerinizin kim olduğu’

Milliyet’ten Eylem Türk’e konuşan Derimod’un kurucusu Ümit Zaim, “Yılda 3-4 defa İran’a gidiyorum. Bana göre anlaşma imzalansa bile her şey bir anda değişmez. Kapılar çok yavaş açılacaktır. Büyük bir değişime gitmek istemezler. Derimod olarak bizim Tebriz’de 1, Tahran’da da iki mağazamız var. İki ay sonra da Meşhet’e mağaza açacağız. Burada en önemli olan İran’daki partnerinizin kim olduğu... Perakende sektörünü çok iyi bilen bir partnerle çalışmak şart. İran’da birisi Tebriz, birisi Tahran’da olmak üzere sadece iki alışveriş merkezi var. Cadde mağazaları ise hem çok küçük hem çok pahalı. İranlı tüketici Türk dizilerini seyrediyor. Derimod’u da reklamlarımız nedeniyle iyi tanıyorlar. İranlı tüketici renkli ve trend ürünleri tercih ediyor. Ayakkabı da da aynı şekilde renkli modeller daha fazla satılıyor” dedi.

KDM AVM Danışmanlık Genel Müdürü Murat İzci de kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“İran pazarında yaşanan gelişmeler iki yönden değerlendirilebilir. İlki Türkiye’de yani iç pazarda yaşanabilecek menfi gelişmeler. Çünkü şu anda AVM’lerin en ciddi müşterisi İranlılar. İran pazarında bugünden yarına olmasa da beş yıl içinde önemli gelişmeler olacaktır. Bu gelişme bizim İranlı müşterimizin sayısında azalmaya neden olacaktır. Ancak ihracat açısında bakıldığında muazzam bir patonsiyelden sözedebiliriz. İran çok iştah kabartan, gelecek vaadeden bir pazar. Zaten Türk perakende firmaları bu pazarda sürekli zemin yokluyordu. Şartlar gevşediği anda fırsatlar da değerlendirilecektir. Kısa süre içinde birçok AVM açılacaktır. Bu AVM’ler de Türk markalarını tercih edeceklerdir.”

‘Türkiye için çok önemli bir pazar’

Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı “Yapılan anlaşma olumlu oldu. Ülkedeki bir çok şart değişecektir. İran Türkiye için çok önemli bir pazar. Bizim de çok önemsediğimiz bir pazar. Ancak bu anlaşma bir anda her şeyi değiştirmez çünkü iş dünyası için şartlar farklı. Mesela gümrük vergileri ticareti zorlaştırıyor. Ülkeye gönderilen malların üzerinde yüzde 60’ı aşan oranlarda vergiler var. Böylece ürünler daha pahalı hale geliyor. Bu durumun hükümetler arasında yapılacak görüşmelerle çözüleceğine inanıyorum” dedi.

‘Yıl sonuna kadar bu ülkede

üç mağaza daha hedefliyoruz’

Orka Group’un sahibi Süleyman Orakçıoğlu da İran’la ilgili şunları söyledi:

“Yaşanan ılımlı havanın kesinlikle devam etmesini arzu ediyoruz. Şu anda İran’da, Tahran, Tebriz ve Bandar Abbas’ta kurulu üç mağazamız var. İran pazarında iyi tanınan hatta taklit edilen bir markayız. Grup olarak İran pazarını önemsiyoruz. 20 yıl önce bu pazarda marka lisansımızı almıştık. Şu anda görüştüğümüz çok önemli gruplar var. 2015 sonuna kadar İran’da üç mağaza daha açmayı planlıyoruz. Ancak pazarda bariyerler var. Mesela yüzde 70’lere varan vergiler var. İkili görüşmelerde bu sorunun çözülmesi lazım. Sonuç alınırsa İran çok daha avantajlı bir pazar haline gelecek.”