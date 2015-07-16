Obama'dan Putin'e İran teşekkürü



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı.

İran'la nükleer müzakerelerde önceki gün varılan anlaşmayı "dönüm noktası" olarak niteleyen Obama, uzlaşmanın sağlanmasında Rusya'nın oynadığı önemli rol nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Ukrayna konusuna hiç girmediler

Obama ile Putin, İran konusunda işbirliğini sürdürmeyi kararlaştırdı. Ayrıca başta Suriye olmak üzere bölgesel gerginliklerin giderilmesinde birlikte çalışma isteği vurgulandı. Beyaz Saray'ın açıklamasında Ukrayna'ya ise değinilmedi.

İran'ın nükleer programı konusunda 13 yıl süren müzakerelerin ardından 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında anlaşma sağlanmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, anlaşmayı sert ifadelerle eleştirirken, anlaşma Ankara'da memnuniyetle karşılanmıştı.

Gözler ABD Kongresi'nde

ABD Başkanı Barack Obama'nın İranla varılan uzlaşmaya desteğini açıklamasından sonra gözler Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan ABD Kongresi'ne çevrildi. Kongre'nin ABD Başkanının pazar gününe kadar onayına sunacağı anlaşmayı incelemek için 60 günlük bir süresi bulunuyor.

Uzmanlara göre bu gelişmenin tarihin tozlu sayfalarına karışmadan hayata geçirilmesi en az anlaşmanın kendisi kadar önem taşıyor.