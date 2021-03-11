Pera Müzesi'nin etkinlik serisi 'Plastik Düşler Sahnesi' başlıyor

T24 Kültür Sanat
Pera Müzesi, sanatın farklı dallarını çağın gerekliliklerine uydurarak sanal ortamda da doyurucu ve keyifli performansların mümkün olduğunu göstermeyi hedeflediği 'Plastik Düşler Sahnesi' isimli bir sanal etkinlik serisi başlatıyor.
'Plastik Düşler Sahnesi' etkinlik serisinde mart, nisan ve mayıs aylarında üç farklı etkinlik yapılması planlanıyor.
Mekânsal ses tasarımı, interaktif objeler ve katılımcılar arası etkileşim olanaklarıyla fiziksel dünyadakine benzer bir tecrübe sunduğu belirtilen etkinlik, pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi etkinlik formatlarına bir alternatif olarak gerçekleştiriliyor.
'Zevk Meselesi Açılış Partisi'
Serinin ilk etkinliği 12 Mart Cuma akşamı 20.00'de Pera Müzesi'ndeki 'Zevk Meselesi' sergisine paralel olarak gerçekleştirilen 'Zevk Meselesi Açılış Partisi' ile başlıyor.
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Sanal partiye katılanlar önce iz'in (Elifnaz Koçak) elektronik müziğin sınırlarında gezerek farklı alt türlerden beslediği deneysel seçkisi ile AVgen'in (Lal Avgen) kod ve video bazlı ses duyarlı görsel dünyasını bir araya getiren performansını izleyecek.
Ardından sahneyi, Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun'un, geçmişe dair kuir anlatımlarıyla kültleşmiş Broadway klasikleri ile Çiçek Çocuk'un kendi parçalarını elektronik altyapılarla birleştirerek yeniden geleceğe sunduğu 'Elmas Gözlüklerimiz' başlıklı performansı alacak.
Etkinlik günlerinde plastikdusler.com adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek serinin tam programı şöyle:
12 Mart Cuma
- 20.00 Sanal kapı açılışı
- 20.30 Performans: iz ve AVgen
- 21.15 Performans: Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun
- Açılış ve kapanış seti: DJ hassas duygular
2 Nisan Cuma
- 20.00 Sanal kapı açılışı
- 20.30 Performans: Robogeisha, Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş
- 21.15 Performans: Deniz Erdem ve Selver Yıldırım
- 21.50 Performans: Debora İpekel ve Ece Düzgit, İpek Hamzaoğlu
- Açılış ve kapanış setleri: DJ tenderemres
7 Mayıs Cuma
- 20.00 Sanal kapı açılışı
- 20.30 Performans: Gurur Gelen ve oddviz
- 21.15 Performans: Fosil ve afterwork
- 21.50 Performans: Sushiwalks ve Berkay Tuncay
- Açılış ve kapanış setleri: DJ Kebap Show Season