Pera Müzesi'nin etkinlik serisi 'Plastik Düşler Sahnesi' başlıyor

T24 Kültür Sanat

Pera Müzesi, sanatın farklı dallarını çağın gerekliliklerine uydurarak sanal ortamda da doyurucu ve keyifli performansların mümkün olduğunu göstermeyi hedeflediği 'Plastik Düşler Sahnesi' isimli bir sanal etkinlik serisi başlatıyor.

'Plastik Düşler Sahnesi' etkinlik serisinde mart, nisan ve mayıs aylarında üç farklı etkinlik yapılması planlanıyor.

Mekânsal ses tasarımı, interaktif objeler ve katılımcılar arası etkileşim olanaklarıyla fiziksel dünyadakine benzer bir tecrübe sunduğu belirtilen etkinlik, pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi etkinlik formatlarına bir alternatif olarak gerçekleştiriliyor.

'Zevk Meselesi Açılış Partisi'

Serinin ilk etkinliği 12 Mart Cuma akşamı 20.00'de Pera Müzesi'ndeki 'Zevk Meselesi' sergisine paralel olarak gerçekleştirilen 'Zevk Meselesi Açılış Partisi' ile başlıyor.

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Sanal partiye katılanlar önce iz'in (Elifnaz Koçak) elektronik müziğin sınırlarında gezerek farklı alt türlerden beslediği deneysel seçkisi ile AVgen'in (Lal Avgen) kod ve video bazlı ses duyarlı görsel dünyasını bir araya getiren performansını izleyecek.

Ardından sahneyi, Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun'un, geçmişe dair kuir anlatımlarıyla kültleşmiş Broadway klasikleri ile Çiçek Çocuk'un kendi parçalarını elektronik altyapılarla birleştirerek yeniden geleceğe sunduğu 'Elmas Gözlüklerimiz' başlıklı performansı alacak.

Etkinlik günlerinde plastikdusler.com adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek serinin tam programı şöyle:

12 Mart Cuma

20.00 Sanal kapı açılışı

20.30 Performans: iz ve AVgen

21.15 Performans: Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun

Açılış ve kapanış seti: DJ hassas duygular

2 Nisan Cuma

20.00 Sanal kapı açılışı

20.30 Performans: Robogeisha, Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş

21.15 Performans: Deniz Erdem ve Selver Yıldırım

21.50 Performans: Debora İpekel ve Ece Düzgit, İpek Hamzaoğlu

Açılış ve kapanış setleri: DJ tenderemres

7 Mayıs Cuma