T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: Idlib'teki hastanenin kim tarafından vurulduğunu bilmiyoruz

Başbakan Davutoğlu, hastaneyi Rusya'nın vurduğunu söylemişti

17 Şubat 2016 01:15

Suriye’deki hastanelere yönelik saldırıları IŞİD karşıtı koalisyonun gerçekleştirmediğini savunan Pentagon, sorumlunun kim olduğunu ise bilmediklerini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; hafta içinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yönetimindeki bir hastanenin vurulmasının ardından Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve MSF başta olmak üzere birkaç kurum ve ülke saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuş ancak hiçbir kanıta dayanmayan bu iddialar Kremlin tarafından reddedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, "Ukrayna ziyareti sırasında Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'yı, İdlib'deki bir hastaneye Hazar Denizi'nden balistik füzeyle saldırmakla suçladı. Ancak bizim Hazar filomuzda böyle saldırılar düzenleyebilecek gemilerimiz yok. Belli ki Türkiye Rusya'ya karşı bir enformasyon kampanyası başlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Pentagon sözcüsü Peter Cook ise, "Size söyleyebileceğim tek şey ABD liderliğindeki koalisyona ait uçakların o bölgede uçmadığı. Yani, bizim durduğumuz noktadan bakıldığında biz yaşanların bir parçası değiliz. Şu anda kimin bu saldırıdan sorumlu olduğuna dair bir yorumda bulunmayacağım ama ABD ya da koalisyon hava güçleri değildi" dedi.

Saldırılardan Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Cook, "Rusya'nın hareketleri konusunda bazı sorular olduğunu biliyorum ama net olarak kimin doğrudan sorumluluğu olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

ETİKETLER

davutoğluabdrusyatürkiyesuriye ıdlib

İlgili Haberler

BM: Halep ve Idlib'te okullara ve sağlık kuruluşlarına düzenlenen füze saldırılarında 50 sivil öldü

"Münih'te gerçekleşen Suriye Destek Grubu toplantısında verilen sözlere gölge düştü"

Kremlin'den Türkiye'ye 'savaş suçu' yanıtı: Rus jetleri okul veya hastaneleri hedef almadı; iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş suçu işlediğini iddia etmişti

BM Güvenlik Konseyi: Türkiye, Suriye'ye yönelik top atışlarına son vermeli

BMGK, Rusya'nın önerisi üzerine toplanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24