Pentagon: Idlib'teki hastanenin kim tarafından vurulduğunu bilmiyoruz

Suriye’deki hastanelere yönelik saldırıları IŞİD karşıtı koalisyonun gerçekleştirmediğini savunan Pentagon, sorumlunun kim olduğunu ise bilmediklerini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; hafta içinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yönetimindeki bir hastanenin vurulmasının ardından Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve MSF başta olmak üzere birkaç kurum ve ülke saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuş ancak hiçbir kanıta dayanmayan bu iddialar Kremlin tarafından reddedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, "Ukrayna ziyareti sırasında Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'yı, İdlib'deki bir hastaneye Hazar Denizi'nden balistik füzeyle saldırmakla suçladı. Ancak bizim Hazar filomuzda böyle saldırılar düzenleyebilecek gemilerimiz yok. Belli ki Türkiye Rusya'ya karşı bir enformasyon kampanyası başlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Pentagon sözcüsü Peter Cook ise, "Size söyleyebileceğim tek şey ABD liderliğindeki koalisyona ait uçakların o bölgede uçmadığı. Yani, bizim durduğumuz noktadan bakıldığında biz yaşanların bir parçası değiliz. Şu anda kimin bu saldırıdan sorumlu olduğuna dair bir yorumda bulunmayacağım ama ABD ya da koalisyon hava güçleri değildi" dedi.

Saldırılardan Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Cook, "Rusya'nın hareketleri konusunda bazı sorular olduğunu biliyorum ama net olarak kimin doğrudan sorumluluğu olduğunu söyleyemem" diye konuştu.