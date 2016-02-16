Kremlin'den Türkiye'ye 'savaş suçu' yanıtı: Rus jetleri okul veya hastaneleri hedef almadı; iddiaları reddediyoruz

Kremlin’den Türkiye’nin, ‘Rusya savaş suçu işledi’ iddiasına yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan, dün yapılan açıklamada Rusya'nın Suriye’deki hava saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, saldırıların, uluslararası hukuktaki karşılığının açık bir savaş suçu olduğu vurgulanmıştı. İddiaları reddeden Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rus jetlerinin okul veya hastaneleri hedef almadığını söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Kremlin açıklamasında iddialar kuvvetli bir şekilde reddedildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, şöyle konuştu:

“Bu açıklamaları kabul etmiyoruz. Bu suçlamaları yapan kişiler, dayanağı olmayan suçlamalarını kanıtlayacak hiçbir şey sunamıyor. Türkiye ile ilişkilerimiz derin bir krizde. Bu durum hoşumuza gitmiyor ancak bu krizi yaratan biz değiliz"



ABD de kınamıştı



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kirby, Halep ve İdlib'de 5 sağlık kuruluşu ile 2 okula düzenlenen füze saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin öldüğü olay üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı. Kirby, şunları söylemişti;

“ABD, Halep civarında bugün, Medecins Sans Frontieres hastanesi, Azez’deki kadın ve çocuk hastanesi dahil olmak suretiyle, masum sivilleri hedef alan hava saldırılarını kınamaktadır. Esad rejimini ve destekçileri, uluslararası gereklilik olan masumların hayatını korumayı yeterince hesaba katmadan, Uluslararası Suriye Destek Grubu’nun (ISSG) Münih’te dahil olmak üzere, masumların yönelik saldırıların son bulması için yapılan ortak çağrılara rağmen uçmaya devam ediyorlar. Bu durum, Rusya’nın Esad rejiminin kendi halkına karşı gösterdiği vahşiliği durdurmasında istekliliğini ve/ya da becerisini göstermektedir.”