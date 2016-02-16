BM Güvenlik Konseyi: Türkiye, Suriye'ye yönelik top atışlarına son vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya’nın isteği üzerine bugün yapılan oturumda, Türkiye’nin PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin askeri kanadı YPG’ye karşı başlattığı top atışı konusunu gündeme aldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nafiz Albayrak'ın haberine göre, konsey üyeleri, Türkiye’nin, Suriye’ye yönelik top atışına son vermesi, devamından endişe duyulduğu konusunda ortak görüşe vardı.



Toplantıdan sonra sözlü bir açıklama yapan Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Rafael Ramirez, konseyin Türkiye’nin Suriye topraklarında bulunan YPG’ye yönelik top ateşinin durdurulması yönünde ortak görüşe vardıklarını belirtti.