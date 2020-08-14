Pentagon'dan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklama



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem Türkiye hem de Fransa'nın "oldukça önemli NATO müttefikleri" olduğunu vurgulayan Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor" dedi.

Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz" ifadesini kullandı

Ne olmuştu?

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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