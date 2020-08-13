Macron'un açıklamasının ardından Fransa harekete geçiyor: Doğu Akdeniz'e iki savaş jeti gönderilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de askerli varlıklarını arttırma açıklamasından sonra, iki Rafale savaş jeti ve bir deniz fırkateynini bölgeye göndermeyi planladığı açıklandı.

Reuters'ın aktardığına göre, Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasının ardından Fransa ordusu harekete geçti. Doğu Akdeniz'e iki Rafale savaş jeti ve bir deniz fırkateyni göndermeyi planladıkları açıklandı.

Macron, dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 'tek taraflı adımlarının' endişe verici olduğunu söylemiş, bölgede Fransa ordusu varlığının arttırılacağını açıklamıştı.