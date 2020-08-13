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Dünya

Macron'un açıklamasının ardından Fransa harekete geçiyor: Doğu Akdeniz'e iki savaş jeti gönderilecek

13 Ağustos 2020 12:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de askerli varlıklarını arttırma açıklamasından sonra, iki Rafale savaş jeti ve bir deniz fırkateynini bölgeye göndermeyi planladığı açıklandı. 

Reuters'ın aktardığına göre, Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasının ardından Fransa ordusu harekete geçti. Doğu Akdeniz'e iki Rafale savaş jeti ve bir deniz fırkateyni göndermeyi planladıkları açıklandı. 

Macron, dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 'tek taraflı adımlarının' endişe verici olduğunu söylemiş, bölgede Fransa ordusu varlığının arttırılacağını açıklamıştı. 

Ne olmuştu?

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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