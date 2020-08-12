Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmalı, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı artıracağız

T24 Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, "Türkiye'nin bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama konusundaki tek taraflı faaliyetleri gerginliğe neden oluyor" dedi.

Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin 'tek taraflı' gerçekleştirdiği arama faliyetlerinden endişe duyduğunu belirten Macron, "Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici" ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde, Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla işbirliği yaparak, Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim" diyen Macron, 'NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğun oluşması' için bu faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini' belirtti.

Ne olmuştu?

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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