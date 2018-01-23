Pentagon: Amerikan ve Türk hükümetleri arasındaki krizi çözmek için görüşmeler devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pemtagon) Sözcüsü Adrian Rankine Galloway, ABD ile Türkiye hükümetleri arasındaki kirizi çözmek için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın açıklamalarının ardından AA muhabirine konuşan Galloway, "Şu anki durumu çözmek üzere Türk müttefiklerimizle görüşme halindeyiz" dedi.

Muhabirin, "Afrin'deki durum mu yoksa genel durum üzerine mi görüşmeler var" sorusuna ise Binbaşı Galloway hem Afrin konusunda hem de genel anlamda Suriye konusunda Ankara ile görüşmelerin devam ettiği kaydetti.

Görüşmelerin içeriği konusunda detay veremeyeceğini ifade eden Galloway, "Şu anda Amerikan hükümeti ile Türk hükümeti arasında bu krizi çözmek için görüşmelerin devam ettiğini teyit edebilirim" şeklinde konuştu. Krizden kastının ne olduğuna yönelik bir soruya ise Galloway, "Afrin'deki kriz ve daha geniş anlamda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını" kastettiğini belirtti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, kaygılı olduklarını açıklamış ve daha sonrasında da Suriye'nin kuzeybatısında 'güvenli bölge' oluşturulması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı umduklarını kaydetmişti. Taraflara itidal ve sivil ölümlerini en aza indirme çağrısı yapan Tillerson, ABD’nin Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte ne yapılacağına bakmayı hedeflediğini söylemişti.