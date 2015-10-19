Pendik’te IŞİD kampı kurmuşlar: 53 gözaltı

İstanbul’da IŞİD saflarında savaşmaya gitmeye hazırlanan Özbekistanlı ve Tacikistanlı 29 militan ile 24 çocuk yakalandı. Grubun küçük çocukları kurdukları okullarda eğittiği ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir fiziki ve teknik takibe aldığı ve çoğunluğunu Özbekistanlı kişilerin oluşturduğu gruba önceki gece eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan takiplerde doğu illerinden kaçak yollarla Türkiye’ye gelerek İstanbul’da Pendik bölgesini kendilerine üs olarak seçen Özbek ve Tacikistan asıllı kişilerin yakın zamanda Suriye ve Irak’a geçerek IŞİD saflarına katılma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine daha önceden belirlenen Pendik’te 13, Kayaşehir’de lüks bir sitede 5 farklı adrese baskın düzenlendi.

Vatan gazetesinin haberine göre, özel harekat timlerinin karadan, havadan da helikopter desteği ile eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda okul adı altında faliyet gösteren birçok yere baskın düzenlendi.



Operasyonlarda 24’ü 18 yaşın altında çocuklar ile Özbekistanlı ve Tacikistan uyruklu 53 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda grupların Suriye ve Irak’ta gidecekleri çatışma bölgelerinin haritaları ve irtibatların olduğu dokümanlar ele geçirildi.

Çoğu Özbekistan uyruklu 50 kişiden 29’u sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşın altında bulunan 24 çocuk ise Pendik Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Çocukların IŞİD’e götürüldüğü iddiaları da polis tarafından araştırılıyor. Terör polisinin yaptığı takiplerde Özbekve Tacik uyruklu kişilerin özellikle bu bölgede bodrum katlarını kiraladıkları ve buraları eğitim kampına dönüştürdükleri belirlendi. Çocuklara, IŞİD örgütünün tanıtılarak İslam devletinde nasıl yaşayacakları konusunda eğitimler verildiği ileri sürüldü.

30 bin dolar vaadi





El Kaide uzantısı olarak daha çok Afganistan sınırında faliyet gösteren Özbekistan İslami Hareketi, geçtiğimiz Ağustos ayında IŞİD’e biat ettiğini açıklamıştı. Özbek istihbaratı Suriye’de 5 binin üzerinde Özbek militanın IŞİD saflarında çatıştığını rapor etmişti. Raporlarda IŞİD’in Özbekistan’daki İslami grupları kendi saflarına çekmek için 20 bin ile 30 bin dolar arasında savaşçıları para vaadi yaptığı ileri sürülüyor.