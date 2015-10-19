Oğlu IŞİD'e katılan baba: Tutuklayın, canlı bomba olmasından korkuyorum!

Kocaeli Gebze'de kandırılarak üç arkadaşıyla Suriye’ye götürülen ve IŞİD’e katıldığı öne sürülen 19 yaşındaki Serkan Uzun’un babası Bekir Uzun, ‘canlı bomba’ olmasından korktuğu oğlunu devletin tutuklamasını ve koruma altına almasını istedi.

DHA'dan Ergün Ayaz ve Orhan Uzun'un haberine göre, yaşadıklarını CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'a anlatan Bekir Uzun, oğlunun 1 Ekim’de "İş aramaya gidiyorum" diyerek evden çıktığını söyledi. "Serkan'ın takma adı Ebu Mervan" diyen baba Uzun, "Aileler bunu biliyor, yetkililer bilmiyor mu?" diye sordu.

Uzun, polise daha önce yaptıkları başvuru üzerine oğlunun önce Kilis'te yakalandığını, ifadesi alındıktan sonra 'seyahat özgürlüğü' gerekçesiyle serbest bırakıldığını, ertesi gün ise "Suriye'deyiz" diye mesaj gönderdiğini anlattı.

Uzun, şunları söyledi:

"Oğlum namaz kılıyordu. 3-4 ay içinde beyni yıkandı, kandırıldı. Gebze'de gecekondu gibi hücre evlerinde çocuklarımızın beyinlerini yıkıyorlar. Ankara'daki patlamada çok endişelendim. Canlı bomba denilince oğlum sandım. Eşkal belli olunca, o olmadığını anladım. Canımız yandı. Başka ailelerin canları yanmasın. Oğlum, Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisiydi. Devamsızlıktan sınıfta kaldı. İş bulduğunda çay ocakları, pazarlarda, demir doğramacıda serbest çalışıyordu. Annesinin psikolojisi bozuldu. İğneyle, ilaçla ayakta duruyor. Diğer ailelerin durumu da aynı."