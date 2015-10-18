"Tweetten tutuklananların sayısı, IŞİD'li tutuklulardan fazla"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Bugün Türkiye'de tweet attığı için hapiste olanların sayısı IŞİD nedeniyle tutuklu olanların sayısından daha fazladır” dedi.

Tanrıkulu, “Herkesi tutuklamak, izlemek, takip etmek kolay ama bir tek Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin himayesinde olan IŞİD'i takip etmek, izlemek, onları gözaltına almak ve soruşturmak kolay değil. Eğer bu himaye olmasaydı, bu katliam olmazdı” ifadelerini kullandı.



CHA’da yer alan habere göre, Ankara'daki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Ata Önder Atabay'ın cenazesine katılmak içinMalatya'ya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile partisinin il başkanlığını ziyarete etti. Özgür Özel, parti binası önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki seçim arasında çok büyük acılar, hak etmediği şeyleri yaşadığını söyledi. Bu acıların yaralarını sarmanın kolay olmayacağını vurgulayan Özel, “CHP açısından da kolay olmayacak, öyle bir facia, öyle bir katliam kiMalatya'da adeta gençlik kollarımız, il yönetimi çökmüş durumda." dedi.



Sezgin Tanrıkulu ise Ankara'daki terör saldırısının göz göre göre gerçekleştiğini ifade etti. Sorumlunun zafiyet içinde olan hükümet olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şöyle devam etti: "Bunun sorumlusu bu hükumettir. Başta Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere bu hükümetin bütün kadrolarıdır. Bu kadrolar bu cinayete, katliama izin vermişlerdir. Biz hem Suruç, hem Adıyaman raporuyla bu katliamcıların isimlerine dikkat çekmiş, 'izlenmesi gerekir' demiştik. Ancak izlenmedi ve takip edilmediler. Bile bile bu katliam meydana geldi. Bunun sorumlusu başta Davutoğlu, İçişleri ve Adalet bakanları ile bu hükümetin tümüdür."



IŞİD, Türkiye’de 15 temmuz 2015’e kadar terör örgütü sayılmadı



Tanrıkulu, Türkiye IŞİD’i 15 Temmuz 2015 tarihine kadar terör örgütü olarak tanımlamadığını iddia etti. “Bu yüzden örgütün Türkiye'deki faaliyetleri izlenmemiş ve takip edilmemiştir” diyen Tanrıkulu, “Bu örgütün propagandasını yapmak, adam kazandırmak da suç sayılmamıştır. Bu nedenle de Davutoğlu'nun dediği gibi kimse gözaltına alınmamıştır. Tanımlandığı tarih 15 Temmuz 2015 tarihidir o da Yargıtay'ın bir kararı ile olmuştur. Eğer Türkiye IŞİD'i bir terör örgütü olarak görseydi sonuç böyle olmazdı” ifadelerini kullandı.



Tweet attığı için tutuklananların sayısının IŞİD terör örgütü üyesi olmakla suçlanarak tutuklananlardan daha fazla olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, “BugünTürkiye'de twit attığı için hapiste olanların sayısı IŞİD nedeniyle tutuklu olanların sayısından daha fazladır. Herkesi tutuklamak, izlemek, takip etmek kolay ama bir tek Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin himayesinde olan IŞİD'i takip etmek, izlemek, onları gözaltına almak ve soruşturmak kolay değil. Eğer bu himaye olmasaydı bu katliam olmazdı. Umarım akılları başına gelmiştir. Yakın zamanda başka katliamlara da çanak tutmazlar” şeklinde konuştu.



Ankara’daki patlamaya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı verilmesini de değerlendiren Tanrıkulu, “Ankara’da patlama oldu ve yine soruşturmaya gizlilik kararı verildi. Bu gizlilik kararı zanlıların şüphelilerin yakalanması için değil iktidarın ayıbının örtülmesi içindir. İktidarın eksiklerinin ortaya çıkarılmasının engellenmesi içindir. Konuşulmaması içindir. Yoksa soruşturma gizlidir sanıkları yakalayacağız, işte açık olursa sanıklar kaçarlar diye bir şey yok çünkü sanıkların kimlikleri belliydi” cümlelerini kullandı.



Veli Ağbaba da geçen hafta Ankara'da yaşanan felaketi en çok Malatya'nın hissettiğini söyledi.