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Dünya

IŞİD'in 11 komutanı öldürüldü

Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 65 militanın da öldüğü bildirildi

19 Ekim 2015 10:05

Enbar'da IŞİD mevzilerine düzenlenen saldırılarda 11 komutan ve 65 militan öldü.

Irak'ın Enbar kentinde, 4 IŞİD mevzisine düzenlenen saldırılarda 11 komutan ve 65 militanın öldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı savaş enformasyon birimince yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Enbar'ın Rava ilçesine 3 askeri araç eşliğinde IŞİD militanlarının girdiği ve 3 ayrı mevziye dağıtıldıkları yönünde bilgi alındığı belirtildi. 

Açıklamada, ortak kuvvetlerle gerçekleştirilen koordinasyonun ardından 3 noktaya düzenlenen roket saldırısında 7'si komutan 47 militanın öldüğü ifade edildi. 

Ramadi'ye bağlı El-Kaim ilçesinde de örgüte ait bir silah deposuna düzenlenen saldırıda biri ABD vatandaşı 4 komutanın aralarında bulunduğu 18 militan öldü.

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