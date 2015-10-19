IŞİD'in 11 komutanı öldürüldü

Enbar'da IŞİD mevzilerine düzenlenen saldırılarda 11 komutan ve 65 militan öldü.

Irak'ın Enbar kentinde, 4 IŞİD mevzisine düzenlenen saldırılarda 11 komutan ve 65 militanın öldüğü bildirildi.



Irak Savunma Bakanlığına bağlı savaş enformasyon birimince yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Enbar'ın Rava ilçesine 3 askeri araç eşliğinde IŞİD militanlarının girdiği ve 3 ayrı mevziye dağıtıldıkları yönünde bilgi alındığı belirtildi.



Açıklamada, ortak kuvvetlerle gerçekleştirilen koordinasyonun ardından 3 noktaya düzenlenen roket saldırısında 7'si komutan 47 militanın öldüğü ifade edildi.



Ramadi'ye bağlı El-Kaim ilçesinde de örgüte ait bir silah deposuna düzenlenen saldırıda biri ABD vatandaşı 4 komutanın aralarında bulunduğu 18 militan öldü.