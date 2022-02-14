PEN Türkiye: Salih Bolat unutulmaz şiirleriyle yaşayacak

PEN Türkiye, yaşamını yitiren çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden Salih Bolat’ın ardından, “Salih Bolat unutulmaz şiirleriyle yaşayacak” mesajını paylaştı.

PEN Türkiye’den paylaşılan mesajda, “Günler kısaldı. Bir bir azalmakta Ankara’nın gençleri. Salih Bolat da şiirini bilgelikle buluşturup göç eyledi. Usuldu, sabırlıydı, özenliydi. Kuşağı içinde de genel çizginin, başat eğilimlerin dışındaydı. Binbir incelikle oluşturduğu şiiriyle insanı doğanın yalınlığına, göğün yüksekliğine, suyun derinliğine ilerletmeyi hep sürdürdü. Şiirine bakanlar ondaki olgunluğu görecekler ve zamanı durduracak tek şeyin şiir olduğunu düşünecekler: “Küpünde dinlenen şarap; yaz göğü/fazla bir şey istemiyoruz, yaşamaktan başka/anlamak istiyoruz, ters dönmüş böceği/dinlemek istiyoruz, taştaki yosunun türküsünü.” Salih Bolat unutulmaz şiirleriyle kuşaklarboyu okunacak, devridaim olsun." ifadesi kullanıldı.

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